Berlin (dpa/bb) – Die Berliner SPD gibt am Samstagnachmittag nach der Auszählung der Stimmen das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung zur Doppelspitze bekannt. Die Beteiligung an der Stichwahl war höher als in der ersten Runde. Bis Freitagvormittag hatte sich nach SPD-Angaben mit gut 9000 etwa die Hälfte der Berliner SPD-Mitglieder an der zweiten Runde der Befragung zur künftigen Doppelspitze beteiligt. Im ersten Durchlauf mit drei Bewerberduos waren es 47,6 Prozent.

Fristende für die Mitgliederbefragung war am späten Freitagabend. In der Stichwahl standen noch zwei Teams zur Abstimmung: Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Ex-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini hatten in der ersten Runde die absolute Mehrheit mit 48,2 Prozent nur knapp verfehlt.

Ihre Konkurrenten SPD-Landesvize Kian Niroomand und die frühere Co-Vorsitzende der Berliner SPD-Frauen, Jana Bertels, lagen mit 36,1 Prozent deutlich dahinter. Das Bewerberduo aus dem amtierenden Parteivorsitzenden Raed Saleh und der Bezirkspolitikerin Luise Lehmann war abgeschlagen auf Platz drei gelandet und ausgeschieden. Die neue Doppelspitze des Landesverbands soll beim Parteitag am 25. Mai offiziell gewählt werden.