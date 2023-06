Falkensee (dpa/bb) – Die Brandenburger SPD stellt personelle Weichen für die Europawahl im nächsten Jahr. Am Freitag (ab 18.00 Uhr) wählt eine Landesvertreterversammlung in Falkensee im Havelland einen Kandidaten oder eine Kandidatin für die Bundesliste zur Europawahl 2024. Bundeskanzler Olaf Scholz, der seinen Bundestagswahlkreis in Potsdam hat, ist in Falkensee ebenso zu Gast wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD). Scholz wird parallel zur Landesvertreterversammlung an einem Europafest der SPD Falkensee (ca. 18.30 Uhr) teilnehmen und eine kurze Rede halten.