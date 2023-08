Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist auf einem Trampelpfad entlang der Gleise in der Nähe des S-Bahnhofes Spindlersfeld (Treptow-Köpenick) von einer Regionalbahn erfasst worden. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Lokführer habe ihn am späten Sonntagabend auf der Fahrt vom Flughafen BER in Richtung Berlin-Gesundbrunnen neben den Gleisen wahrgenommen und umgehend gebremst. Als die Person das Pfeifsignal des Zuges hörte, soll sie sich erschrocken umgedreht haben und kurz darauf seitlich vom Zug erfasst worden sein.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann nach Angaben der Polizei ansprechbar und nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Lokführer habe einen Schock erlitten. Die rund 150 Fahrgäste der Regionalbahn blieben unverletzt. Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den verletzten Mann. Dessen Identität konnte nach Polizeiangaben bislang nicht eindeutig geklärt werden.