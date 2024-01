Beelitz (dpa/bb) – Der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs, befürchtet bei einem Aus für Agrardiesel-Subventionen einen steigenden Wettbewerbsdruck aus dem Ausland. «Für uns Spargelbauern bedeutet es noch weitere Wettbewerbsverzerrungen gegenüber Importware», sagte Jakobs am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. «Es wird auf jeden Fall teurer.» Auch Spediteure ächzten unter den Mautbelastungen. «Die Bundesregierung fabriziert Kostensteigerungen, die landen am Ende alle beim Verbraucher.» Die Region Beelitz südwestlich von Potsdam ist das größte Spargelanbaugebiet in Brandenburg.

Der Unmut sei groß, sagte Jakobs, der sich an einer Protestfahrt von Landwirten durch Potsdam am Montag beteiligt. «Die Regierung hat das Fass zum Überlaufen gebracht.» Zugleich rechnet er nicht mit einer Radikalisierung des Protests. «Wir wollen es so friedlich wie möglich machen.»

Jakobs bewirtschaftet 250 Hektar mit Spargel. Die Beerenproduktion macht noch einmal 50 Hektar aus. Bei einem Dieselverbrauch von 150.000 Litern für Traktoren und Maschinen etwa zur Bewässerung entstünden Kosten von rund 240.000 Euro, sagte Jakobs. Ein Wegfall der Dieselsubvention mache ein Minus von 30.000 Euro aus.

In der kommenden Woche wollen Bauern in ganz Deutschland gegen die Agrarpolitik demonstrieren. Wegen zahlreicher Straßenblockaden ist in Brandenburg mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen. Zwar nahm die Bundesregierung einen Teil der geplanten Kürzungen zurück, die Bauernverbände halten aber an ihren Aktionen fest.