Berlin (dpa/bb) – Die Wasserballerinnen von Meister Spandau 04 haben zum sechsten Mal in Serie den DSV-Supercup gewonnen. Im Duell mit Vizemeister Blau-Weiß Bochum siegte das Team von Trainer Marko Stamm mit 21:14 (3:3, 6:3, 3:3, 5:3).

Bei dem dominanten Auftritt lagen die Berlinerinnen nur zu Beginn einmal mit 2:3 in Rückstand. Beste Torschützinnen im personell teilweise neu formierten Hauptstadt-Team waren Ira Deike, Kinga Mihaly und Carolina Slagter mit jeweils vier Treffern.





Seit 2018 hat Spandau 04 alle nationalen Titel geholt. Neben sechs Meisterschaften gab es acht Pokalsiege sowie sechs Triumphe im Supercup.