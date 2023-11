Berlin (dpa/bb) – Die Wasserballer von Meister Wasserfreunde Spandau 04 haben einen neuen Trainer. Wie die Berliner am Freitag mitteilten, folgt der Serbe Vladimir Markovic auf den am Vortag freigestellten Athanasios Kechagias. Bereits am Samstag wird Markovic das Team beim Bundesliga-Spiel gegen Krefeld 72 betreuen. Am kommenden Dienstag ist er beim Champions League-Match gegen CN Marseille verantwortlich.

Der 48-Jährige hat als Spieler diverse Stationen in seiner Heimat absolviert und zählte zur jugoslawischen Juniorenauswahl. Später spielte er für mehrere italienische Proficlubs. Erfahrungen als Trainer sammelte Markovic mit Jugendmannschaften in Italien und Serbien. Seit 2022 fungierte er als Assistenztrainer der Männer-Auswahl beim DSV.