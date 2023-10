Berlin (dpa/bb) – Die Wasserballer von Spandau 04 haben die vorgezogene Heimpartie des 2. Bundesliga-Spieltages gegen den OSC Potsdam klar für sich entschieden. Trotz einer in Teilen durchschnittlichen Angriffsleistung siegten die Berliner in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg 16:3 (4:1, 3:0, 5:0, 4:1). Mit fünf Toren war Tyler Abramson am Mittwochabend erfolgreichster Spandauer.

Vor den weiteren Begegnungen am 17. und 21. Oktober haben sie damit nach dem 16:6-Auftakt-Auswärtserfolg bei Ludwigsburg 08 vor anderthalb Wochen mit nunmehr 4:0 Punkten die Führung in der Achter-Tabelle der Gruppe A übernommen.

Gastgeber Spandau lag im Nachbarschafts-Duell gegen den Vorsaison-Sechsten aus Potsdam von Beginn an in Führung. Nach dem Startviertel stand es 4:1, zur Halbzeit 7:1. Nach der Pause bauten die Wasserfreunde den Vorsprung auf das Endresultat von 16:3 aus.