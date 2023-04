Berlin (dpa/bb) – Die Wasserfreunde Spandau 04 haben im Schnelldurchgang das Halbfinale der Wasserball-Bundesliga erreicht. Einen Tag nach dem 25:5-Erfolg gelang dem Rekordmeister auch im zweiten Spiel beim 21:6 (5:1, 4:2, 6:1, 6:2) gegen Krefeld 72 der zweite Sieg nach dem Modus Best of three.

Von den neun Torschützen der Wasserfreunde waren Bilal Gbadamassi mit fünf Treffern, Matteo Cuk, Zoran Bozic und Marin Restovic (je 3) am erfolgreichsten. Die Berliner treffen nun im Best of Three-Halbfinale (19.4./22.4./23.4.) auf den Gewinner des Viertelfinalduells zwischen Ludwigsburg 08 und den White Sharks Hannover.