Berlin (dpa) – Die Wasserballer von Spandau 04 haben ihren Frust über die hohe Niederlage im Supercup zum Auftakt der Bundesliga gut verarbeitet. Acht Tage nach dem 9:21-Debakel gegen Meister Waspo Hannover gewann die Mannschaft von Trainer Marin Restovic in der Schöneberger Schwimmhalle gegen den SV Cannstatt mit 26:5 (7:0, 8:2, 4:1, 7:2).

Bereits im ersten Viertel sorgten die Hausherren für klare Verhältnisse und legten mit 7:0 den Grundstein für den Sieg. Nach den ersten beiden Vierteln ließen es die Spandauer ruhiger angehen.





Die erfolgreichsten Torschützen der Berliner waren Arne Hofmann mit fünf Toren sowie Marko Boskovic und Kristijan Culina mit jeweils vier Treffern.