Berlin (dpa/bb) – Die Wasserfreunde Spandau 04 haben ihr letztes Spiel der regulären Saison verloren und eine gute Ausgangslage für die Playoffs in der Wasserball-Bundesliga verspielt. Der Rekordchampion musste sich beim Topteam vom Waspo 1898 Hannover mit 7:11 geschlagen geben und fiel am letzten Spieltag der Hauptrunde auf Platz drei hinter Hannover und ASC Duisburg zurück. Im Viertelfinale trifft der Hauptstadt-Club nun auf den Liga-Sechsten Duisburg 98.