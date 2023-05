Berlin (dpa/bb) – Die Wasserfreunde Spandau 04 haben Serienmeister Waspo Hannover in der Wasserball-Bundesliga entthront. Im dritten Spiel der Finalserie nach dem Modus Best of five gelang den Berlinern am Sonntag beim 12:9 (3:3, 4:1, 2:2, 3:3) in der Schwimmhalle Schöneberg der dritte Sieg, der damit die erste Meisterschaft seit 2019 sicherte. Die ersten beiden Vergleiche hatte Spandau jeweils nach Fünfmeterwerfen für sich entschieden. Für die Wasserfreunde Spandau 04 bedeutete der Titelgewinn die 38. Deutsche Meisterschaft seit 1979.

Im dritten Match am Sonntag vor kleiner Kulisse von 150 Zuschauern ging Spandau nach 34 Sekunden durch Dennis Strelezkij mit 1:0 in Führung, brauchte dann aber viereinhalb Minuten bis zum nächsten Treffer zum 2:1. Hannover meldete sich nach einem 1:3-Rückstand zurück und glich aus. Doch im zweiten Viertel stellte Spandau mit einem 4:0-Lauf zum 7:3 die Weichen. In die Halbzeit ging es mit 7:4-Vorteil für die Gastgeber, die ihren Vorsprung relativ souverän behaupteten und nach dem Schlusspfiff den obligaten «Meister-Sprung» von kompletter Mannschaft und Trainer-Stab zelebrieren konnten.

Unter Spandaus neun Torschützen waren Dmitri Kholod, Roman Shepelev und Andrei Priotesa mit je zwei Treffern die erfolgreichsten.