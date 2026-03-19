Berlin (dpa/bb) – Die Wasserfreunde Spandau 04 müssen um eine gute Ausgangslage für die Playoffs in der Wasserball-Bundesliga bangen. Verliert der Rekordchampion am Samstag (18.00 Uhr) sein letztes Spiel der regulären Saison beim Topteam vom Waspo 1898 Hannover, beschließen die Berliner die Hauptrunde nur auf Platz drei, wenn Verfolger ASC Duisburg wie erwartet seine Partie im Lokalderby gegen den Duisburger SV 1898 gewinnt.

Aktuell liegt Spandau noch auf dem zweiten Rang hinter Hannover, das als Liga-Krösus im Viertelfinal-Playoff auf die SG Neukölln treffen wird. Als Dritter der Schlusstabelle träfen die Wasserfreunde im Viertelfinale auf den Liga-Sechsten.





Letztmals 1993 am Ende nicht unter Top 2

Nur einmal seit dem Beginn der Spandauer Dominanz mit dem ersten ihrer 38 Meistertitel seit 1979 waren die Wasserfreunde auch nach den Playoffs nicht mindestens Meisterschafts-Erster oder -Zweiter. 1993 verlor man im damaligen Halbfinale gegen Waspo Hannover und dann auch das Spiel um Platz drei.