Berlin (dpa/bb) – Das Sowjetische Ehrenmal in Alt-Hohenschönhausen in Berlin ist mit mehr als 20 Hakenkreuzen beschmiert worden. Die Hakenkreuze seien ungefähr 20 mal 20 Zentimeter groß und auf einer Fläche von sieben mal zwei Metern verteilt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Ein Zeuge hatte die Schmierereien am Sonntagabend bemerkt und die Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte machten die Schmierereien unkenntlich. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.