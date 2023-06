Berlin (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich über einen heiteren und sonnigen Donnerstag freuen. Die Höchstwerte liegen zwischen warmen 26 und 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach ziehen von der Prignitz und vom Havelland bis ins Ruppiner Land ab dem Nachmittag von Westen her Wolken auf. Es bleibt jedoch zunächst niederschlagsfrei.

In der Nacht zu Freitag setzen dann Schauer ein und es kann zu örtlichen Gewittern kommen. Die Temperaturen fallen laut DWD auf bis zu 15 Grad. Der Freitag bleibt zunächst unbeständig mit vielen Wolken und gebietsweisen Regenschauern. In der Ost- und Südosthälfte des Landes kann es auch am Freitag zu örtlichen Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad in der Prignitz und 27 Grad in der Niederlausitz.