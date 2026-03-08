Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Hochdruckeinfluss sorgt in Berlin und Brandenburg weiterhin für stabiles und frühlingshaft mildes Wetter. Dabei bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lediglich in den Morgenstunden und nachts kann es regional noch leichten Frost geben.

Heute ziehen zeitweise dichtere Wolken über die Region, im Laufe des Abends lockert es wieder auf. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. In der Nacht zum Montag kühlt es den Wetterexperten zufolge wieder deutlich ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus zwei und minus zwei Grad, in Bodennähe kann es örtlich bis minus sechs Grad kalt werden.





Freundlicher Wochenstart

Auch zum Start in die neue Woche bleibt das Wetter freundlich. Am Montag scheint den Angaben nach häufig die Sonne bei 16 bis 18 Grad. Ähnliche Werte werden auch am Dienstag und Mittwoch erwartet. Niederschläge sind weiterhin nicht in Sicht.