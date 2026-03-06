Berlin (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter am Wochenende frühlingshaft. Die Temperaturen klettern tagsüber auf bis zu 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den Nächten kann es örtlich noch leicht frostig werden.

So startet auch der Freitag mit kalten minus fünf Grad. Die Sonne lässt die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 14 bis 17 Grad ansteigen. Es bleibt trocken.





Am Wochenende ziehen Wolkenfelder auf und trüben den Sonnenschein zeitweise. Bei Höchstwerten zwischen 15 Grad in der Uckermark und 18 Grad in der Niederlausitz bleibt es laut DWD dennoch niederschlagsfrei und klart am Nachmittag auf. In den Nächten herrscht örtlich Frost mit Tiefstwerten bis zu minus einem Grad. Zu Beginn der neuen Woche sind vereinzelt Schauer möglich.