Potsdam (dpa/bb) – Das Osterwochenende wartet am Samstag in Berlin und Brandenburg mit ungewöhnlich hohen Temperaturen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad, im Berliner Raum um 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Am wärmsten wird es in der Niederlausitz. Dabei bleibt es den Meteorologen zufolge weitestgehend heiter und trocken.

Gering bewölkt und trocken geht es in der Nacht zum Ostersonntag weiter. Es kühlt ab auf 10 bis 7 Grad. Am Sonntag steht der Ostereiersuche im Freien nichts im Wege: Die Sonne scheint, und im Wechsel gibt es bewölkte Abschnitte. Regen soll kaum fallen. Die Temperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad, in Berlin um 19 Grad.