Berlin (dpa/bb) – Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) können Gehörlose, Blinde oder auch Menschen mit Demenz ab sofort leichter auf sich aufmerksam machen. Der Flughafen hat am Mittwoch das sogenannte Sunflower-Umhängeband für Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen eingeführt. «So können sich alle am Flughafen – das Personal genauso wie die Mitreisenden – darauf einstellen, dass diese Personen nach Bedarf Unterstützung, etwas mehr Zeit oder ein wenig Geduld während ihres Aufenthalts am BER benötigen», teilte der Flughafen mit.

Die Sonnenblume (Sunflower) auf dem Band ist ein international anerkanntes Symbol für nicht sichtbare Beeinträchtigungen. Der BER ist nach eigenen Angaben der erste Flughafen in Deutschland, in dem sich Menschen dieses Band holen können. Ausgegeben wird es an allen Fluggastinformationen in den Terminals 1 und 2 sowie beim Mobility Service.

Für Menschen mit nicht sichtbaren Einschränkungen ist es oftmals eine große Herausforderung, sich von einem Ort zum anderen oder durch Räume oder Plätze mit vielen Menschen – wie zum Beispiel Flughäfen – zu bewegen. Das Spektrum der nicht sichtbaren Einschränkungen ist breit. Dazu zählen Autismus, ADHS, kognitive Beeinträchtigungen wie Lernschwierigkeiten, Sprach-, Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, aber auch Asthma, Diabetes oder Schlafstörungen.

Das Sunflower-Umhängeband wurde 2016 als Symbol für solche Beeinträchtigungen eingeführt.