Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Ein Sonne-Wolken-Mix erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Samstag. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilte. Örtlich kann es teils leichte Schauer geben.

Die Nacht zum Sonntag ist meist klar bei Tiefstwerten von minus ein Grad. Der Sonntag ist heiter bis wolkig mit Höchsttemperaturen von bis zu 13 Grad. Örtlich kann es zeitweise regnen.