Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Sonne und einige Quellwolken erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, startet der Tag zunächst heiter, dann wechseln sich sonnige Abschnitte mit einem bewölkten Himmel ab. Am Mittag und Nachmittag treten vor allem im Berliner Raum und in Nordbrandenburg einzelne Schauer auf. Am Abend ziehen die Wolken wieder ab und es wird trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es überwiegend klar und regenfrei. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 7 und 13 Grad ab.

Der Freitag wird weiterhin sehr sonnig, nur ein paar Quellwolken zeigen sich im Tagesverlauf am Himmel. Gegen Abend lösen sich die Wolken laut DWD wieder auf. Es wird kein Regen erwartet – die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 26 und 30 Grad. In der Nacht bleibt es klar und trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 11 und 16 Grad.