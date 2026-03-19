Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Kalte Nächte und gebietsweise Regen ziehen sich in Berlin und Brandenburg trotz milder Temperaturen bis in das Wochenende. Zum Start in den Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) gebietsweise sogar leichten Frost, bei Tiefstwerten zwischen 0 und minus 3 Grad. Im Laufe des Tages wird es zunächst heiter, die Werte steigen auf 14 bis 17 Grad an.

Erst am Abend bringen Wolken dann auch gebietsweise Regen oder Sprühregen mit. Im Süden bleibt es jedoch auch am Abend zunächst trocken. Die Temperaturen sinken dann auf zwischen 4 und 1 Grad ab.





Auflockerungen zum Start ins Wochenende

Die kommenden Tage bringen dann etwas mehr Regen und Sprühregen mit sich. Gerade in der Südhälfte soll es laut DWD am Freitag nass werden. Am Abend sind dennoch ein paar Auflockerungen zu erwarten. In der Nacht sinken die Temperaturen von 9 bis 13 Grad im Tagesverlauf auf 1 bis minus 3 Grad ab.

Der Samstag wird hingegen wieder meist heiter, im Süden Brandenburgs ziehen laut den Wetterexperten aber auch Wolken auf. Der Morgen beginnt neblig-trüb. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen dann auf 11 bis 13 Grad an. In der Nacht sinken sie jedoch wieder auf bis zu minus 3 Grad.