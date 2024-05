Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wenige Wolken und viel Sonne bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg am Sonntag. Zum Wochenstart steigen die Temperaturen weiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Sonntag bleibt es demnach trocken – bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht auf Montag wird es überwiegend klar. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 5 und 10 Grad ab.

Am Montag scheint laut der Vorhersage weiter die Sonne. Regen wird nicht erwartet. Zum Teil tritt starker Wind aus Südost bis Ost auf. Die Höchsttemperaturen steigen auf Werte zwischen 23 und 26 Grad.In der Nacht zu Dienstag bleibt es klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad.