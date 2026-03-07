Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Hochdruckeinfluss sorgt am Wochenende für ruhiges Frühlingswetter in Berlin und Brandenburg. Viel Sonne und milde Luft prägen die nächsten Tage, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Morgen kann es allerdings noch leicht frostig sein.

Heute scheint meist die Sonne, nur zeitweise ziehen dünne Schleierwolken durch. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages deutlich an und erreichen zwischen 16 Grad in der Uckermark und bis zu 19 Grad in der Niederlausitz, in Berlin wird es ebenfalls mild. Der Wind bleibt schwach.





In der Nacht zum Sonntag kühlt es den Wetterexperten zufolge wieder spürbar ab. Vor allem im Süden Brandenburgs kann es bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt noch einmal Frost geben, in Bodennähe auch etwas darunter.

Der Sonntag bleibt trocken, allerdings ziehen mehr Wolken durch. Die Temperaturen liegen erneut zwischen 16 und 18 Grad. Auch zum Start in die neue Woche setzt sich das ruhige Wetter fort: Am Montag und Dienstag zeigt sich häufig die Sonne bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad.