Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Bis zum Ende der Woche ist es in Berlin und Brandenburg weiterhin sommerlich heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet Temperaturen bis 32 Grad mit viel Sonnenschein und wenigen Wolken.

Heute wird es bei 26 bis 30 Grad im Vergleich zu den kommenden Tagen etwas kühler. Dabei scheint die Sonne bei fast wolkenlosem Himmel. Auch die Nacht zum Mittwoch bleibt klar, bei Tiefstwerten bis 12 Grad.

Am Mittwoch wird es laut DWD noch einmal heißer und Temperaturen bis 32 werden erreicht. In der Nacht ziehen jedoch einzelne Wolken auf, die im Westen und Süden Brandenburgs vereinzelt Schauer mit sich bringen können.

Am Donnerstag verschwindet die Sonne wieder häufiger hinter Wolken – Schauer und Gewitter werden wahrscheinlicher. Bei 25 bis 29 Grad sind bis in die Nacht zum Freitag lokale Schauer und einzelne Gewitter in Südbrandenburg nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen in der Nacht sinken auf 17 bis 13 Grad ab.