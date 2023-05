Potsdam (dpa/bb) – Am letzten Tag des Himmelfahrt-Wochenendes wurden Berliner und Brandenburger noch einmal mit sommerlichem Wetter verwöhnt: Die Temperaturen stiegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf 25 bis 28 Grad. Mit Blick auf ganz Deutschland sagte eine DWD-Meteorologin am Sonntag, mit 28 Grad sei es besonders warm in Baruth (Teltow-Fläming) gewesen. Viele Menschen nutzten das Wetter zum Eis essen, Sonnenbaden, Grillen und für Ausflüge zum See oder ins Schwimmbad.

In Potsdam nutzten zahlreiche Menschen das Wetter für Ausflüge. Der Park Sanssouci mit seiner einzigartigen Terrassenanlage war gut besucht und Karten für Führungen im Schloss begehrt.

Die Nacht zu Montag bleibt trocken bei 15 bis 12 Grad. Am Montag geht das warme Wetter in die Verlängerung: Es bleibt der Prognose zufolge trocken und heiter bei 25 bis 28 Grad.