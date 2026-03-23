Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die neue Woche beginnt in Berlin und Brandenburg weiterhin mit frostigen Temperaturen am Morgen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden früh Werte zwischen null und minus vier Grad erwartet. Im Laufe des Tages steigen die Höchstwerte dann aber wieder an, auf bis zu milde 15 bis 17 Grad. Regen ist zunächst nicht in Sicht, es bleibt heiter. In der Nacht sinken die Temperaturen dann wieder auf bis zu minus zwei Grad ab.

Die kommenden Tage werden etwas wechselhafter. Am Dienstag steigen die Temperaturen nochmals bis auf 18 Grad an, in der Nacht ziehen aber vermehrt Wolken auf. Im Norden Brandenburgs können diese laut dem DWD auch Regen mitbringen. Dafür sinken die Temperaturen in der Nacht nicht unter sechs Grad.





Am Mittwoch kommt es gebietsweise zu teils schauerartigem Regen, heißt es von den Wetterexperten. Vereinzelte Graupelgewitter ziehen ebenfalls auf. Zum Teil bringen diese auch stürmische Böen mit sich. Erst in der Nacht lockert es dann etwas auf. Örtlich wird dennoch noch Regen erwartet. Die Temperaturen fallen dann von bis zu 14 Grad am Tag bis auf ein Grad in der Nacht.