Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist in der Nacht und am Morgen noch mit Frost und mit Temperaturen bis zu minus drei Grad zu rechnen. Auch Nebel sei möglich. Tagsüber wird es dann wärmer und sonnig. Die Temperaturen steigen auf elf bis 14 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird trocken, aber kalt. Die Temperaturen sinken auf ein bis minus vier Grad. In Bodennähe ist Frost bei bis zu minus acht Grad möglich. Am Mittwoch ist es dann wieder sonnig. Die Höchstwerte erreichen zwischen 14 und 16 Grad.



