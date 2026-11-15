Berlin (dpa/bb) – Wer am Sonntag noch Sonnenstrahlen erhaschen kann, sollte sie genießen. Denn ab Mittag ziehen Wolken auf, die den Menschen in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen erhalten bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Örtlich fällt dazu ab Mittag Regen, die Höchstwerte liegen bei sechs bis acht Grad.

In der Nacht zum Montag zieht leichter Regen durch die Länder bei Tiefstwerten von sechs bis vier Grad. Am Montag bleibt es grau, zwischendurch ziehen Regen oder Schauer auf. Es wird milder mit maximal zehn bis zwölf Grad.





Bewölkt und regnerisch bleibt es auch in der Nacht zum Dienstag. Die Temperaturen sinken laut DWD auf vier bis zwei Grad. Der Dienstag zeigt sich ebenfalls grau und regnerisch, nachmittags und abends ziehen dazu vereinzelte Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen sieben bis zehn Grad.