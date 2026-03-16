Hamburg (dpa) – Pop-Star Nina Chuba wurde berühmt als Darstellerin der Kinderserie «Die Pfefferkörner» – nun singt sie deren Titellied. Der Song erhält ein Update von Chuba, wie die Produktionsfirma mitteilte. «Ich freue mich sehr, im neuen Vorspann zu hören zu sein, ein echter Full-Circle-Moment für mich», wird die Rapperin und Sängerin laut Mitteilung zitiert. «Gemeinsam mit meinem Produzenten Flo August haben wir der legendären Titelmelodie einen modernen Touch verliehen, ohne ihren Kern zu verlieren.»

In der Krimiserie für Kinder «Die Pfefferkörner» jagen Kinder Verbrecher. Nina Chuba (27), die bürgerlich Nina Katrin Kaiser heißt und ursprünglich aus Wedel bei Hamburg kommt, war als «Marie» von 2008 bis 2009 Darstellerin in der Serie. Chuba lebt in Berlin.





Neue Folgen ab 20. März im Stream, im TV und als Hörspiel

«Die Pfefferkörner» werden seit 1999 ausgestrahlt. Laut NDR wird der Titelsong in regelmäßigen Abständen angepasst, mit Chubas Gesang zum fünften Mal.

Zu sehen sind die neuen Folgen der 22. Staffel ab 20. März in der ARD-Mediathek. Ab dem 21. März werden sie auch im Fernsehen zu sehen sein: jeweils im Doppelpack samstags ab 8.55 Uhr im Ersten. Bereits verfügbar sind die zehn neuen Folgen als Hörspiele in der Audiothek namens ARD Sounds, ab 21. März auch bei den weiteren gängigen Podcast-Plattformen.