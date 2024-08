Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auf sommerliche Hitze und vereinzelte Gewitter müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auch am Donnerstag einstellen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad, in der Lausitz bis zu 32 Grad. Der Tag verläuft demnach meist wolkig, im Süden auch heiter.

Am Nachmittag kann es insbesondere an Oder und Neiße einzelne Gewitter mit Starkregen und Hagel geben, die am Abend nach Osten abziehen. Danach lockert es zunehmend auf. Die Nacht verspricht Abkühlung mit Tiefstwerten zwischen 19 und 14 Grad. Einige Wolken verdecken den Himmel.

Am Freitag klettern die Temperaturen auf 28 bis 32 Grad. Den Tag über ist es heiter bis wolkig und überwiegend trocken. In der Nacht zum Samstag gehen die Werte auf 19 bis 16 Grad zurück. Das Wochenende beginnt mit vielen Wolken. Im Nordwesten Brandenburgs fällt etwas Regen. Es erwärmt sich auf 25 Grad in der Prignitz und 31 Grad in der Niederlausitz. In Berlin werden Höchstwerte um 29 Grad erwartet.