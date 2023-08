Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Auf ein sommerliches Wochenende mit Hitze und viel Sonnenschein können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg freuen. Am Freitag gibt es bei maximal 27 bis 31 Grad zunächst einen Wechsel von Sonne und Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte. Doch es bleibt meist trocken. Am Nachmittag können örtlich Schauer sowie einzelne Gewitter auftreten, lokal begrenzt mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Am späten Nachmittag und Abend nimmt die Schauerneigung jedoch wieder ab.

Der Samstag beginnt heiter. Bei Höchstwerten von 30 bis 34 Grad zeigen sich am Himmel nur wenige Wolken. Am Nachmittag ziehen von Sachsen-Anhalt her Wolken auf, die am späten Abend die Oder erreichen. Von der Prignitz bis zum Fläming gibt es Schauer und einzelne Gewitter. Bei 27 bis 30 Grad ist es am Sonntag zunächst wolkig, einzelne Schauer ziehen ab. Dann ist es der Vorhersage zufolge meist heiter und trocken. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.