Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wer sich in Berlin und Brandenburg noch auf einen sommerlichen Tag an der frischen Luft freut, sollte am Mittwoch einen Regenschirm einpacken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es bei 20 bis 24 Grad zwar warm, gleichzeitig zieht aber Regen auf.

Der Himmel zeigt sich laut der Vorhersage stark bewölkt, dazu kann es schauerartig regnen. Teilweise seien auch Gewitter und Starkregen möglich.





In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei, es kühlt auf 12 bis 9 Grad ab. Am Donnerstag soll es ebenfalls bewölkt sein, meist aber trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen 19 bis 21 Grad.