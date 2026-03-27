Berlin (dpa/bb) – Gemeinsam mit der Staatsoper kann man in Berlin beim Joggen nun noch etwas über Musikgeschichte lernen. Organisiert werden regelmäßig gemeinsame Lauftreffen – mitmachen kann man noch bei den nächsten Terminen am 27. April, 26. Mai und 17. Juni. Jeweils um 18.00 Uhr geht es los an der Staatsoper Unter den Linden.
Entlang einer zehn Kilometer langen Strecke soll es dann an mehreren Stopps um Musikgeschichte gehen. Um einen Platz zu bekommen, muss man sich per E-Mail kostenlos unter socialrun@staatsoper-berlin.de anmelden.
Was zu den Festtagen geplant ist
Die Staatsoper organisiert den sogenannten «Social Run» an diesem Montag (30. März) zu den Festtagen zum zweiten Mal, der Termin ist schon ausgebucht. Halt gemacht wird etwa am Denkmal für Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven und am ehemaligen Standort der Kroll-Oper.
Die Staatsoper beginnt ihre Festtage an diesem Wochenende. Generalmusikdirektor Christian Thielemann dirigiert «Der Rosenkavalier» und ein Konzert zum Karfreitag. Am Sonntag steht die Premiere von «Un ballo in maschera» von Giuseppe Verdi mit Sängerin Anna Netrebko an, die musikalische Leitung liegt bei Enrique Mazzola.