Potsdam (dpa/bb) – Wer wird was in der neuen Landesregierung aus SPD und CDU in Brandenburg? Die neuen Ressortchefs sollen am Mittwoch im Landtag vereidigt werden. Die CDU als kleiner Partner übernimmt künftig die drei Ministerien Inneres, Wirtschaft und Bildung. Damit gehen zentrale personelle Wechsel einher, denn diese Schlüsselressorts waren bisher mit Sozialdemokraten an der Spitze besetzt. Die SPD führt sechs Ministerien – und stellt mit Dietmar Woidke den Ministerpräsidenten.

Die wichtigsten Verschiebungen

– Inneres: CDU-Landeschef Jan Redmann wird neuer Innenminister. Dafür muss René Wilke von der SPD diesen Posten abgeben. Er wurde von vielen als Innenminister für sein Agieren mit Blick auf die AfD gelobt und von Ministerpräsident Woidke im Mai 2025 ins Kabinett geholt.





– Wirtschaft: Neue Wirtschaftsministerin soll die Berliner Digitalstaatssekretärin Martina Klement werden. Die CSU-Politikerin gilt als große Überraschung im Kabinett. In Berlin trieb sie eine Verwaltungsreform und die Digitalisierung von Dienstleistungen der Behörden voran.

– Bildung: Der bisherige CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann wird Bildungsminister. Auf dem Gebiet kennt er sich als früherer bildungspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion aus.

– Arbeit/Gesundheit: Der bisherige SPD-Innenminister Wilke rückt an die Spitze eines neuen Superressorts für Arbeit, Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er folgt auf Britta Müller (parteilos, früher BSW).

– Finanzen: Wirtschaftsminister Daniel Keller wechselt ins Finanzministerium, das wegen Milliardendefiziten vor großen Herausforderungen steht. Bisher führte es Robert Crumbach, der vom BSW in die SPD gewechselt war.

– Verkehr: Crumbach wird neuer Infrastrukturminister und folgt auf Detlef Tabbert (parteilos, früher BSW).

Wer bleibt auf seinem Posten?

– Regierungschef: An der Spitze der neuen SPD/CDU-Landesregierung ändert sich nichts. Der 64 Jahre alte SPD-Ministerpräsident Woidke will weiter die Koalition führen. Er regiert seit August 2013 in Brandenburg und dürfte bald der dienstälteste Regierungschef Deutschlands sein.

– Die Sozialdemokraten Manja Schüle (Wissenschaft/Kultur), Hanka Mittelstädt (Agrar/Umwelt) und Benjamin Grimm (Justiz/Digitales) behalten ihre bisherigen Ministerien.