Berlin (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg dürfen sich am Dienstag weiter auf freundliches und frühlingshaftes Wetter freuen. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad und es bleibt trocken. Am frühen Morgen sei in Tälern und Mulden Frost möglich, Auswirkungen auf den Verkehr habe der Frost laut eines Sprechers aber nicht.

Auch in der Nacht zu Mittwoch kann es leichten Frost geben. Am Mittwoch erreichen die Temperaturen erneut 15 bis 18 Grad, nur vereinzelt können ein paar Tropfen fallen. In der Nacht zu Donnerstag ist es bewölkt, zeitweise kann es etwas regnen.





Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Quellwolken ab, die Temperaturen erreichen 12 bis 14 Grad. Es bleibt meist trocken. Auch am Freitag soll es heiter und trocken bleiben bei Temperaturen von bis zu 16 Grad, allerdings ziehen ab dem Nachmittag Wolken und Regen auf.