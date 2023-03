Der kalifornische Rapstar Snoop Dogg stattet der Hauptstadt einen Besuch ab und tritt am 23. März 2023 in der Max-Schmeling-Halle auf. Tickets für das Konzert waren schnell ausverkauft. Wir geben Tipps, wie Fans trotzdem noch an Karten kommen können.

Eigentlich wollte der Rapper bereits 2022 im Rahmen seiner „I Wanna Thank Me“-Tour für seine deutschen Fans performen, doch Snoop

Dogg verkündete im Mai letzten Jahres in den sozialen Netzwerken, dass alle Konzerttermine außerhalb der USA verschoben werden müssen. Einen Grund dafür nannte er damals nicht.

Fans können sich nicht nur auf Snoop Dogg, sondern auch auf Künstler wie den irischen Rapper Versatile oder Warren G. freuen. Letzterer ist nicht nur selbst erfolgreicher Musiker, sondern auch der Bruder von Rap-Legende Dr. Dre. Von genau dem wurde Snoop Dogg auch Anfang der 90er-Jahre entdeckt, ist seitdem einer der bekanntesten Rapper der Welt.

Wie Sie noch an Karten für das Konzert kommen

Die schlechte Nachricht zuerst: Auf Eventim.com ist das Konzert bereits ausgebucht, lediglich VIP-Tickets mit einem persönlichen Meet & Greet Update, bei dem Fans den Rapstar persönlich treffen können, sind noch ab circa 1.645 Euro verfügbar. Snoop ist eben eine echte Rap-Größe!

Auf Eventim können Fans sich aber noch auf eine Warteliste schreiben und damit die Chance erhalten, doch noch Tickets zu ergattern. Über Eventim kann man ebenfalls an dem Fan-Sale teilnehmen. Dort werden sicher über die offizielle Website Karten von Fan zu Fan verkauft. Dort sind auch noch Tickets in mehreren Kategorien verfügbar und bereits ab circa 190 Euro erhältlich.

Mit Deutschland verbindet ihn auch ein Marihuana-Geschäft

Ob Snoop Dogg auch einen Abstecher nach Hessen bei seinem Deutschland-Besuch macht? Mit der dort ansässigen Cannabis-Firma Cansativa verbindet den Multi-Millionär nämlich eine geschäftliche Beziehung. Der Rapper investierte im letzten Jahr sage und schreibe 13 Millionen Euro in das Unternehmen über seine Investitionsfirma Casa Verde Capital. Und obwohl Casativa momentan lediglich Geschäfte mit dem medizinischen Gebrauch von Cannabis macht, hofft der Rapper auf eine baldige Legalisierung in Deutschland.

Und wenn es so weit ist, werden Fans Snoop Dogg ja vielleicht auch häufiger in Deutschland erleben …

Text: js