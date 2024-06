Potsdam (dpa/bb) – Bei der U16-Europawahl unter Jugendlichen liegt die AfD in Brandenburg mit deutlichem Abstand vorn. Sie erhielt bei der simulierten Europawahl für unter 16-Jährige rund 38,3 Prozent der Zweitstimmen, gefolgt von der SPD mit 18,1 Prozent, wie aus dem Ergebnis auf der Webseite der Landeskoordinierungsstelle hervorgeht. Die CDU kam auf 13,5 Prozent, die Linke auf 5,1 Prozent und die Tierschutzpartei erhielt 4,1 Prozent.

Es gab 1330 gültige Stimmen bei der U16-Wahl in Brandenburg. Die Europawahl findet in Brandenburg am kommenden Sonntag (9. Juni) statt. Wer mindestens 16 Jahre alt ist, darf wählen.

Bei der U16-Europawahl gaben bundesweit knapp 60.000 junge Menschen in 875 selbstorganisierten Wahllokalen vom 27. bis zum 31. Mai ihre Stimme ab. Bundesweit lag die SPD mit 19,7 Prozent vorn, gefolgt von CDU/CSU mir 19,4 Prozent. Die Grünen lagen bei 13,8 Prozent, die AfD bei 13,6 Prozent, die Linke bei 6,8 Prozent, die Tierschutzpartei bei 4,3 Prozent und die FDP bei 4,1 Prozent. 18,3 Prozent entfielen auf die weiteren Parteien. Der Deutsche Bundesjugendring koordiniert das Projekt bundesweit, das vom Bundesjugendministerium gefördert wird.