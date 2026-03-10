Berlin (dpa/bb) – Simon Rattle (71) ist neuer Ehrendirigent der Staatskapelle Berlin. «Mit dieser Auszeichnung ehrt das Orchester eine über viele Jahre gewachsene, künstlerisch besonders intensive Zusammenarbeit», teilte die Staatsoper Unter den Linden mit.

Rattle reihe sich damit ein in die besondere Reihe von Ehrendirigenten der Staatsoper – Pierre Boulez, Zubin Mehta und Otmar Suitner sowie Ehrenchefdirigent Daniel Barenboim, hieß es in der Mitteilung.





Der Brite Rattle, der sich auch «Sir» nennen darf, war früher Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, danach beim London Symphony Orchestra und leitet nun das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Staatskapelle Berlin ehrte ihn nach einem Konzert am Montagabend.

Janáček-Zyklus endet

Seit 18 Jahren sei er eng mit der Staatsoper und der Staatskapelle Berlin verbunden, hieß es in der Mitteilung. Über einen Zeitraum von 15 Jahren habe er einen hochgelobten Zyklus mit Werken von Leoš Janáček realisiert, der sich nun mit der Neuproduktion von «Das schlaue Füchslein» schließe.