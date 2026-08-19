Berlin (dpa/bb) – Berliner Fahrgäste müssen sich am Morgen auf Einschränkungen bei mehreren S-Bahnlinien einstellen. Grund dafür ist eine Reparatur an einem Signal am Savignyplatz, wie die Berliner S-Bahn mitteilte. Das Signal sei inzwischen repariert, jedoch komme es weiter zu Verspätungen und Ausfällen.

Die Linie S5 fahre weiterhin nur zwischen Strausberg Nord/Hoppegarten und Warschauer Straße. Zwischen Ostbahnhof und Westkreuz wird die S5 demnach nicht bedient. Die S75 sei ausschließlich zwischen Wartenberg und Lichtenberg unterwegs. Die S7 fährt demnach wieder regulär.



