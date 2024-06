Wustermark (dpa/bb) – Die Heinz Sielmann Stiftung, die sich unter anderem um den Artenschutz in der Döberitzer Heide kümmert, hat am Samstag ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Besucher konnten in Elstal ein Insektenhotelbau bauen und auf Entdeckungstouren gehen, wie die Stiftung am Samstag mitteilte. Zudem ist auch ein Abendprogramm mit Musik und Tanz geplant.

Auf dem ehemals etwa 6000 Hektar großen früheren Truppenübungsplatz Döberitz hat sich in den letzten Jahrzehnten nach Angaben der Sielmann Stiftung eine Landschaft mit einem hohen naturschutzfachlichen Wert entwickelt. 2004 erwarb die Stiftung etwa zwei Drittel dieses Areals, um es nachhaltig für die Natur zu sichern. Insgesamt hat die Stiftung bis heute bundesweit etwa 13.000 Hektar Fläche für den Naturschutz erworben.

Am 2. Juni 1994 gründeten der bekannte Tierfilmpionier Heinz Sielmann und seine Ehefrau die Stiftung. «Zum Ziel meiner Stiftung habe ich das Resümee meines lebenslangen Schaffens in der Natur gewählt: Naturschutz als positive Lebensphilosophie», soll Sielmann nach Angaben der Stiftung damals gesagt haben.