Berlin (dpa/bb) – Wasserball-Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 steht kurz vor der nächsten Meisterschaft. Der Titelverteidiger gewann am Samstag das zweite Spiel gegen Waspo 98 Hannover mit 15:13 (3:1, 5:3 – 4:6, 3:3) und führt somit in der Best-of-Five-Finalserie der Männer mit 2:0. Mit einem dritten Erfolg am Sonntag (15.00 Uhr) in der Schwimmhalle Schöneberg könnten die Wasserfreunde, die die Auftaktbegegnung in Hannover knapp mit 14:12 nach Fünfmeterwerfen für sich entschieden hatten, den 39. Titel der Vereinsgeschichte feiern.

Spandau begann das Dauerduell der Erzrivalen sehr konzentriert und effektiv, führte zu Beginn des zweiten Viertels mit 6:1 und ging mit 8:4 in die Halbzeit. Hannover steckte aber nicht auf und verkürzte auf 7:8 und dann 10:12 vor dem Schlussviertel. In diesem erzwangen die Berliner mit drei Toren in Serie die Vorentscheidung (15:10), ehe Waspo zwar noch einmal verkürzte, das Resultat jedoch nicht mehr drehen konnte. Für die Wasserfreunde waren Tamas Sedlmayer, Marin Tomasovic und Andrei Prioteasa (je 3) die erfolgreichsten Torschützen, bei Waspo erzielte Nationalspieler Niclas Kai Schipper sieben Treffer.

Im parallel stattfindenden Best-of-Three-Finale der Frauen gewann Spandau 04 die Auftaktpartie beim SSV Esslingen deutlich mit 25:6 (12:3). In den Männer-Platzierungs-Playoffs verlor der OSC Potsdam die Auftaktpartie gegen den ASV Duisburg mit 12:13, die SG Neukölln siegte auswärts im Duell um Rang sieben und den Klassenerhalt beim SV Krefeld 72 mit 14:11.