Berlin (dpa/bb) – Ein Geisterfahrer hat auf der Berliner Avus in der Nacht zu Sonntag einen Unfall mit sieben Verletzten verursacht. Drei Fahrzeuge seien in den Unfall verwickelt gewesen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Wie schwer die Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei nicht in allen Fällen sagen. Ein Mann habe die Klinik nach ambulanter Behandlung verlassen können, eine Frau sei mit einem gebrochenen Bein eingeliefert worden, hieß es.

Weil der Verdacht bestand, dass der 39 Jahre alte Geisterfahrer alkoholisiert war, veranlasste die Polizei eine Blutprobe. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Der Geisterfahrer war in Höhe der Avus-Abfahrt Hüttenweg frontal mit dem Wagen eines 22-Jährigen kollidiert. Der 20 Jahre alte Fahrer eines weiteren entgegenkommenden Autos konnte nicht mehr bremsen, fuhr zwischen den beiden Wagen hindurch und stieß dabei mit ihnen zusammen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Allein die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz.