Berlin (dpa) – Sieben Profis von Handball-Bundesligist Füchse Berlin laufen bei der Europameisterschaft in Deutschland vom 10. bis 28. Januar für ihre jeweiligen Nationalteams auf. Dabei kann Nils Lichtlein mit der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch einen Weltrekord für ein Handballspiel aufstellen. Das Gruppenspiel der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gegen die Schweiz (20.45 Uhr/ Dyn und ZDF) wird vor der Weltrekordkulisse von 53.000 Zuschauern in der ausverkauften Merkur Spielarena in Düsseldorf ausgetragen.

In Berlin trifft Hakun West av Teigum mit den erstmals bei einer EM vertretenen Faröer Inseln am Donnerstag (18.00 Uhr/Dyn) auf Slowenien. Max Darj will mit Schweden den Titel verteidigen, die Dänen Mathias Gidsel und Hans Lindberg mit dem dreimaligen Weltmeister in Serie dieses Unterfangen unterbinden. Mijajlo Marsenic und Dejan Milosavljev könnten mit Serbien in der Hauptrunde in Köln auf Deutschland treffen.