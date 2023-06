Potsdam (dpa/bb) – Im Potsdamer Stadtteil Am Stern hat es an sieben Stellen entlang der A115 gebrannt. Dabei habe je Brandstelle am Donnerstag eine Fläche zwischen 100 und 8000 Quadratmetern gebrannt, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Die Feuer seien inzwischen gelöscht. Die Beamten ermitteln aufgrund der Vielzahl der Brandstellen wegen des Verdachtes der Brandstiftung.