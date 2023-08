Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbach steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Jordan Siebatcheu von Union Berlin. Am Donnerstagvormittag nahm der 27 Jahre alte Angreifer bereits am Training des Fußball-Bundesligisten im Borussia-Park teil. Laut Mitteilung der Borussia bei X, vormals Twitter, soll Siebatcheu «nach Klärung letzter Vertragsmodalitäten» vom Liga-Konkurrenten Union an Mönchengladbach verliehen werden. Eine entsprechende Genehmigung von Union zur Teilnahme am Training der Borussia liege vor, informierte der Club vom Niederrhein.

Zuletzt hatten mehrere Medien über den bevorstehenden Wechsel des US-Nationalspielers berichtet. Demnach sei über eine einjährige Leihe mit Kaufoption verhandelt worden. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane kennt Siebatcheu noch aus der gemeinsamen Zeit beim Berner Club Young Boys in der Schweiz.