Potsdam (dpa/bb) – Die Brandenburger Polizei hat nach dem Großangriff der Hamas auf Israel die hohe Bedeutung des Schutzes jüdischer Einrichtungen hervorgehoben. «Die aktuellen Entwicklungen in Israel verdeutlichen einmal mehr die dringende Notwendigkeit, das jüdische Leben zu schützen», teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Freitag in Potsdam mit. «Die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie ihrer Einrichtungen hatte und hat für uns sehr hohe Priorität.»

Die jüdischen Gemeinden sind nach Angaben des Polizeipräsidiums besorgt über Aufrufe in den sozialen Medien, sagte ein Sprecher. In den Beiträgen sei für Freitag öffentlich zu Gewalt gegen Juden und jüdische Einrichtungen aufgerufen worden. «Die Polizei des Landes Brandenburg nimmt derartige Bedrohungen sehr ernst und wird daher lageangepasste Maßnahmen durchführen», sagte der Sprecher. Details zur Stärke eingesetzter Kräfte sowie zu Einsatz- und Sicherheitskonzepten würden aus Sicherheitsgründen nicht bekanntgegeben.

Bei einem Gespräch zwischen der Polizei, Vertretern des Innenministeriums sowie der jüdischen Gemeinden am Donnerstag war es laut Polizei insbesondere um die Ängste der Gemeinden nach dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas gegangen. Vertreter der jüdischen Gemeinden fordern Nachbesserungen beim Schutz der Einrichtungen.