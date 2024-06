Berlin (dpa/bb) – Bei Kontrollen in Shisha-Bars in Berlin-Mariendorf hat die Polizei 29 Kilogramm Tabak und rund 670 E-Zigaretten beschlagnahmt. Eine Bar wurde wegen wiederholter Verstöße geschlossen, wie die Polizei am Samstag im Internet-Portal X mitteilte. Es gab 19 Anzeigen wegen verschiedener Delikte. Beteiligt an den Kontrollen waren auch der Zoll und das Ordnungsamt.