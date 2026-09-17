Hoppegarten (dpa/bb) – Der Hengst Daring Fire mit Sibylle Vogt im Sattel ist Favorit im sportlich und finanziell wichtigsten Rennen am Samstag in Hoppegarten. Der dreijährige Vollblüter tritt im Range Rover Cup, dotiert mit 12.000 Euro, gegen sechs ältere Konkurrenten an.

Daring Fire ist in diesem Jahr bei drei Starts noch ohne Niederlage. Sein Trainer Marcel Weiß aus Mülheim/Ruhr ist optimistisch: «Unser Pferd ist unverändert gut auf dem Posten. Ich sehe in Needle Drop und Free Lips die stärksten Gegner.»





Im Blickpunkt steht auch ein Lauf der Weltmeisterschaft der Amateur-Rennreiterinnen mit Teilnehmerinnen aus Belgien, Deutschland, Großbritannien, Schweden, der Schweiz und Ungarn. «Ich will meine führende Position verteidigen», sagte die deutsche Vertreterin Nora Cronauer kampfeslustig.

Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh erklärte: «Wir haben auch die besten Profi-Reiter vor Ort mit Champion Thore Hammer-Hansen an der Spitze. Und 26 Pferde der 60 Starter in den sieben Rennen werden in Hoppegarten und Neuenhagen trainiert. Der Renntag bildet einen abwechslungsreichen Rahmen für den intensiven Austausch von über 200 Gästen aus Wirtschaft, Verbänden und Politik der Hauptstadtregion.»