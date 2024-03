Verona/Berlin (dpa) – Der von Fußball-Zweitligist Hertha BSC zum italienischen Erstligisten Hellas Verona ausgeliehene Suat Serdar kann sich seine Zukunft in Italien vorstellen. «Einerseits muss ich zugeben, dass ich die Bundesliga vermisse», sagte der viermalige Nationalspieler dem «Kicker» (Samstag), «andererseits: Ich habe mich komplett in Italien verliebt. Ich kann mir auch vorstellen, weiter in Italien Fußball zu spielen.»

Verona besitzt eine Kaufoption für Serdar. Der Tabellen-14., der zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz liegt, ist aber wirtschaftlich klamm. Der Verein musste sich in der Winterpause von sechs Stammspielern trennen. Für Serdar kommt die Frage nach einer Weiterbeschäftigung zu früh: «Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Aufgabe Klassenerhalt.»

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler, der seit der Winterpause Stammspieler ist und mit dem ehemaligen Bundesligaprofi Ondrej Duda die Doppelsechs bildet, drückt seinen Vereinen in der Bundesliga und zweiten Liga die Daumen. Schalke werde den Klassenerhalt schaffen, Hertha rechnet er noch Chancen auf den Wiederaufstieg zu, sagte Serdar, der mit beiden Vereinen aus der Bundesliga abgestiegen war. Für Mainz werde es aber eng: «Aktuell scheint es nur noch um den Relegationsplatz zu gehen.»