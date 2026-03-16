Berlin (dpa/bb) – Eine 85 Jahre alte Frau ist in Berlin-Schöneberg von einem Motorrad angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die Fußgängerin wurde nach dem Unfall am Sonntagabend in der Akazienstraße in einem Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei mitteilte. Demnach schwebt sie weiterhin in Lebensgefahr.

Der 66 Jahre alte Motorradfahrer wurde laut Polizei leicht an der Schulter verletzt und ebenfalls in einer Klinik behandelt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die Frau die Straße, als sie von dem Motorrad angefahren wurde. Die Frau und der Motorradfahrer stürzten, wie es hieß.



